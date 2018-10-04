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9:17, 4 октября 2018 704
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На пожаре в Рыбновском районе погиб 78-летний хозяин дома

На пожаре в Рыбновском районе погиб 78-летний хозяин дома

На пожаре в Рыбновском районе погиб 78-летний хозяин дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревне Качаново в среду, 3 октября, около 10:40.

На место происшествия выезжали два расчета. Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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