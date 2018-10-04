Карабасов и Рокотянская вручили рязанским спасателям ключи от новых квартир

В День гражданской обороны, 4 октября, семьи сотрудников МЧС получили новые служебные квартиры в доме №234 корпус 1 по Михайловскому шоссе. В торжественной обстановке ключи вручили начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов, глава города Юлия Рокотянская и и. о главы администрации Сергей Карабасов.
«Важно, чтобы город развивался и в нем рождалось много детей. Сегодня ключи получают молодые семьи, а значит, демографическая ситуация в городе будет улучшаться, — сказала Юлия Рокотянская. — Теперь мужчины могут быть спокойны за свой тыл, ведь жены будут ждать их в уютном доме».
Карабасов отметил, что три года назад на Михайловском шоссе ввели в эксплуатацию детский сад на 224 места. «И мы продолжим работу по благоустройству этого микрорайона, чтобы вам и вашим семьям жилось в комфорте», — добавил он.
Всего в этот день ключи от новых квартир получили шесть сотрудников регионального ГУ МЧС.
В завершение торжественной части гостей пригласили на чаепитие в новую квартиру семьи начальника отдела РХБЗ ГУ МЧС России по Рязанской области Максима Кудренко.