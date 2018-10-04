Греков наградил лучших педагогов области. Фото

Игорь Греков наградил лучших педагогов области и поздравил их с Днем учителя. Торжественная церемония прошла в четверг, 4 октября, в филармонии.
В преддверии профессионального праздника вице-губернатор пожелал рязанцам удачи, добра и здоровья. «Вы посвятили свою жизнь очень сложной, ответственной и в то же время благородной профессии. Именно от педагогов зависит, какое будет завтрашнее поколение, а значит, будущее нашей страны», — отметил он.
Греков подчеркнул, что в области продолжают активно внедрять в образование современные технологий и обновлять спортивную инфраструктуру.
«Вы не только даете качественные и глубокие знания, но и уделяете большое внимание воспитанию молодежи. Уверен, что ваши выпускники станут достойными людьми и будут благодарны за ваш труд», — заявил вице-губернатор, добавив, что в области продолжится строительство школ и повышение зарплат учителям.
После этого он отметил отличившихся учителей, воспитателей и педагогов правительственными наградами и ценными подарками.
По словам депутата Госдумы Елены Митиной, учителя Рязанской области — профессионалы и высококлассные специалисты. «В наших школах трудится много педагогов, имеющие высокие награды и звания. Рязанских преподавателей отличает высокая культура, творческий подход к делу, а главное — любовь к детям», — заключила парламентарий.
Помимо Грекова и Митиной награды и ценные подарки присутствующим вручил зампред облдумы Михаил Кривцов.
После торжественной церемонии для собравшихся выступил рязанский губернаторский оркестр.