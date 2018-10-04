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20:36, 4 октября 2018 2 589
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Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста упал в воду

Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста упал в воду

В четверг, 4 октября, в воду упал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности домкратной системы, передает ТАСС.

Никто не пострадал.

Отмечается, что это не повлияет на график строительства. Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из воды кранами после необходимой подготовки. На его место установят новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток.

Напомним, для поездов движение по Крымскому мосту откроют в 2019 году.


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