Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста упал в воду

В четверг, 4 октября, в воду упал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности домкратной системы, передает
Никто не пострадал.
Отмечается, что это не повлияет на график строительства. Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.
Пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из воды кранами после необходимой подготовки. На его место установят новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток.
Напомним, для поездов движение по Крымскому мосту