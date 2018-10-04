В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредила
В течение суток, 4 октября, на территории региона ожидаются порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду.
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В Рязанской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредила
В течение суток, 4 октября, на территории региона ожидаются порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду.
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