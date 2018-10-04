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8:19, 4 октября 2018 3 783
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В течение суток, 4 октября, на территории региона ожидаются порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду.


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46 минут назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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