В Югре загорелась нефтебаза, пострадали три человека

Вечером во вторник, 31 октября, на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись два резервуара. Пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии, передает РИА «
Нефтебаза находится в двухстах километрах от Нижневартовска.
Пожар начался из-за разгерметизации одного из резервуаров. Огонь также охватил узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Горючее разлилось на площади около тысячи квадратных метров.
Ночью с возгоранием боролись 123 человека и 36 единиц спецтехники. Пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
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