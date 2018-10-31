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8:40, 31 октября 2018 563
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В Югре загорелась нефтебаза, пострадали три человека

В Югре загорелась нефтебаза, пострадали три человека

Вечером во вторник, 31 октября, на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись два резервуара. Пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Нефтебаза находится в двухстах километрах от Нижневартовска.

Пожар начался из-за разгерметизации одного из резервуаров. Огонь также охватил узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Горючее разлилось на площади около тысячи квадратных метров.

Ночью с возгоранием боролись 123 человека и 36 единиц спецтехники. Пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

Фото Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО — Югре


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