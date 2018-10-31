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10:56, 31 октября 2018 2 964
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В выходные перенесут время отправления двух рязанских электричек

В выходные перенесут время отправления двух рязанских электричек

Со 2 по 6 ноября движение пригородных поездов Московской железной дороги скорректируют.

Так, утренний экспресс выходного дня № 7084 Москва — Рязань-1 отправлением в 09:10 выйдет в рейс 5 ноября. В обратном направлении на этот же день назначен поезд №7085, который отправится из Рязани в 18:25.

В целом поезда будут ходить:

  • 2 ноября — по расписанию пятницы;
  • 3,4 ноября — по расписанию субботы;
  • 5 ноября — по расписанию воскресенья;
  • 6 ноября — по расписанию вторника.

Пассажиров призвали заранее ознакомиться с измененным расписанием на официальном сайте ОАО «РЖД».

Напомним, в предпраздничные дни и выходные, со 2 по 6 ноября, подорожает проезд на электричках, следующих с Казанского вокзала в Москве до Рязани. Цены также скорректируют на проезд до Владимира, Калуги, Тулы, Александрова, Орехово-Зуева и Дубны.


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