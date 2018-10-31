В выходные перенесут время отправления двух рязанских электричек

Со 2 по 6 ноября движение пригородных поездов Московской железной дороги скорректируют.
Так, утренний экспресс выходного дня № 7084 Москва — Рязань-1 отправлением в 09:10 выйдет в рейс 5 ноября. В обратном направлении на этот же день назначен поезд №7085, который отправится из Рязани в 18:25.
В целом поезда будут ходить:
- 2 ноября — по расписанию пятницы;
- 3,4 ноября — по расписанию субботы;
- 5 ноября — по расписанию воскресенья;
- 6 ноября — по расписанию вторника.
Пассажиров призвали заранее ознакомиться с измененным расписанием на официальном
Напомним, в предпраздничные дни и выходные, со 2 по 6 ноября,