Накатал на срок. Шиловец угнал у приятеля «Калину» и вернул ее

Пьяного 29-летнего жителя Шиловского района осудили за угон автомобиля. Об этом сообщил
Установлено, что в середине февраля этого года компания молодых людей распивала алкогольные напитки в Касимове.
Шиловец, собираясь домой, увидел лежавшие на тумбочке ключи от автомобиля Lada Kalina и решил прокатиться.
Отмечается, что позже обвиняемый вернул автомобиль на парковку.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года.