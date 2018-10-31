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14:02, 31 октября 2018 458
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Накатал на срок. Шиловец угнал у приятеля «Калину» и вернул ее

Накатал на срок. Шиловец угнал у приятеля «Калину» и вернул ее

Фото: Ru.wikipedia.org

Пьяного 29-летнего жителя Шиловского района осудили за угон автомобиля. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в середине февраля этого года компания молодых людей распивала алкогольные напитки в Касимове.

Шиловец, собираясь домой, увидел лежавшие на тумбочке ключи от автомобиля Lada Kalina и решил прокатиться.

Отмечается, что позже обвиняемый вернул автомобиль на парковку.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года.


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