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9:42, 31 октября 2018 962
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В Канищеве задержали «закладчика» синтетики

В Канищеве задержали «закладчика» синтетики

Фото: УМВД по Рязанской области

На улице Интернациональной задержали «закладчика» синтетики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

У 19-летнего рязанца нашли в одежде восемь свертков с наркотиками. Юноша пояснил, что хотел разложить свертки в тайники. В квартире у задержанного были 47 граммов «синтетики», упаковочный материал и электронные весы.

«В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции на улице Интернациональной обнаружили закладку с наркотиком, которую недавно сделал злоумышленник», — рассказали в полиции.

Всего у рязанца изъяли 53 грамма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК («Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Злоумышленника арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.


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