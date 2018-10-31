В Канищеве задержали «закладчика» синтетики

На улице Интернациональной задержали «закладчика» синтетики. Об этом
У 19-летнего рязанца нашли в одежде восемь свертков с наркотиками. Юноша пояснил, что хотел разложить свертки в тайники. В квартире у задержанного были 47 граммов «синтетики», упаковочный материал и электронные весы.
«В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции на улице Интернациональной обнаружили закладку с наркотиком, которую недавно сделал злоумышленник», — рассказали в полиции.
Всего у рязанца изъяли 53 грамма наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК («Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Злоумышленника арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.