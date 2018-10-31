В День народного единства в Рязани пройдет фестиваль туристических маршрутов. План мероприятий

Рязанцев пригласили на праздник, посвященный Дню народного единства. Об этом сообщил
Ранее сообщалось, что рязанцы
Помимо этого, 4 ноября в городе состоятся и другие мероприятия:
- в 11:00 в Рязани пройдет фестиваль туристических маршрутов;
- в 12:00 в ДК «Приокский» состоится праздничный концерт «В единстве наша сила!»;
- в 12:00 в музее-усадьбе академика Павлова пройдет показ документального фильма «Служу моему Отечеству»;
- в 13:00 в часовне Всех Святых в сквере у Кремля состоится молебен;
- в 14:00 в кинотеатре «Октябрь» пройдет тематический показ художественного фильма «1612»;
- в 15:00 в МКЦ состоится праздничный концерт «Сыпь, тальянка, звонко!»;
- в 19:00 в рязанском Музее путешественников пройдет кинопоказ хроники «Полярный меридиан» по итогам экспедиции на архипелаг Шпицберген.
Напомним, россияне