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16:26, 31 октября 2018 259
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В четверг на одной из улиц Песочни отключат холодную воду

В четверг на одной из улиц Песочни отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

В четверг, 1 ноября, на улице Советской Армии отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:00 до 12:00 будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воды не будет в домах №№2, 4, 6, 6 корпус 1, 8.


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