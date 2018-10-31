В четверг на одной из улиц Песочни отключат холодную воду

В четверг, 1 ноября, на улице Советской Армии отключат холодную воду. Об этом
С 9:00 до 12:00 будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воды не будет в домах №№2, 4, 6, 6 корпус 1, 8.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 1 ноября, на улице Советской Армии отключат холодную воду. Об этом
С 9:00 до 12:00 будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воды не будет в домах №№2, 4, 6, 6 корпус 1, 8.
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