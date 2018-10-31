Спасатели эвакуировали людей из-за «пожара» в горбольнице №8. Фото

Во вторник, 30 октября, в городской клинической больнице №8 прошли учения по действиям персонала при пожаре. Об этом сообщил
Во время тренировки прошла отработка оповещения и связи при ЧС с аварийно-спасательными подразделениями МЧС России, а также взаимодействие пожарных подразделений с администрацией больницы и экстренными службами.
Отмечается, что в занятиях поучаствовали представители минздрава Рязанской области, руководители медицинских организаций города, служба скорой медицинской помощи, представители ГУ МЧС России по Рязанской области, пожарно-спасательные подразделения Федеральной пожарной службы по региону, управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по области.