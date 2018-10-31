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9:58, 31 октября 2018 1 035
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Сквер в Дягилеве одобрили на слушаниях

Сквер в Дягилеве одобрили на слушаниях

Фото: Pixabay.com

Сквер в Дягилеве одобрили на публичных слушаниях. Проект рассмотрели во вторник, 30 октября.

Заявитель предложил перевести участок между домами №№5 и 21 площадью 5 707 квадратных метров по улице Забайкальской из зоны застройки многоэтажками в зону парков. Сейчас это место служит местом отдыха жителей городка, фактически зеленой зоной не является, что дает повод для ее застройки.

На слушаниях из шести присутствующих зарегистрировался один участник, который проголосовал «за» проект.

Ранее аналогичные изменения внесли в Генплан Рязани.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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