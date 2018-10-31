Сквер в Дягилеве одобрили на слушаниях

Сквер в Дягилеве одобрили на публичных слушаниях. Проект рассмотрели во вторник, 30 октября.
Заявитель предложил перевести участок между домами №№5 и 21 площадью 5 707 квадратных метров по улице Забайкальской из зоны застройки многоэтажками в зону парков. Сейчас это место служит местом отдыха жителей городка, фактически зеленой зоной не является, что дает повод для ее застройки.
На слушаниях из шести присутствующих зарегистрировался один участник, который проголосовал «за» проект.
Ранее аналогичные изменения
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».