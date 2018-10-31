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12:38, 31 октября 2018 909
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Рязанского рецидивиста поймали на краже кошельков в общественном транспорте 2

Рязанского рецидивиста поймали на краже кошельков в общественном транспорте

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Рязанского рецидивиста поймали на краже кошельков в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились две рязанки, которые сообщили, что у них из сумок пропали кошельки с банковскими картами и деньгами. 30-летняя женщина обратилась вечером, а 40-летняя — на следующее утро. Суммарно из сумочек похитили семь тысяч рублей.

Полицейские их расспросили и установили, что кошельки пропали в общественном транспорте. Рязанки рассказали, что поездки совершались в «час пик» и отметили нескольких пассажиров, которые показались им подозрительными.

Среди них сотрудники полиции узнали 53-летнего рязанцы, который уже семь раз привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи в общественном транспорте.

Оперативники проверили записи камер видеонаблюдения, расположенных рядом с остановками, а также осмотрели территорию вокруг. В подъезде одного из жилых домов они нашли выброшенную карту одной из пострадавших. На ней имелись отпечатки рецидивиста.

Позднее полицейские обнаружили и другие улики, указывающие на причастность рязанца к совершению этих краж. Злоумышленника разыскали и задержали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


© RZN.info

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