Рязанского рецидивиста поймали на краже кошельков в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратились две рязанки, которые сообщили, что у них из сумок пропали кошельки с банковскими картами и деньгами. 30-летняя женщина обратилась вечером, а 40-летняя — на следующее утро. Суммарно из сумочек похитили семь тысяч рублей.
Полицейские их расспросили и установили, что кошельки пропали в общественном транспорте. Рязанки рассказали, что поездки совершались в «час пик» и отметили нескольких пассажиров, которые показались им подозрительными.
Среди них сотрудники полиции узнали 53-летнего рязанцы, который уже семь раз привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи в общественном транспорте.
Оперативники проверили записи камер видеонаблюдения, расположенных рядом с остановками, а также осмотрели территорию вокруг. В подъезде одного из жилых домов они нашли выброшенную карту одной из пострадавших. На ней имелись отпечатки рецидивиста.
Позднее полицейские обнаружили и другие улики, указывающие на причастность рязанца к совершению этих краж. Злоумышленника разыскали и задержали.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.