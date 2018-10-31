Рязанская школа-интернат получит 200 тысяч на благоустройство

Рязанская школа-интернат получит 200 тысяч рублей на благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба сети магазинов «Магнит».
В 60 регионах России с 22 августа по 17 октября проходила акция «Магнит знаний!», в рамках которой свыше 300 тысяч человек проголосовали за свои любимые школы.
Отмечается, что каждое учреждение, набравшее наибольшее количество голосов в своем регионе, получит 200 тысяч рублей на благоустройство.
Лидером «народного рейтинга» в Рязанской области стала ОГОУ «СКОШИ №26 города Рязани».
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