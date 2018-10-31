Рязанцев пригласили на уборку рядом с возрождаемым храмом в старожиловском селе Перевлес. Объявление
Субботник на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы будет 5 ноября. Перед работами совершат молебен. Он начнется в 11:00.
Вопросы можно задать по телефону: (4912) 34-28-89. Также их принимают по адресу:
Справка:
Храм Рождества Богородицы построили в 1824—1839 годах. Здание в стиле позднего классицизма с элементами отличается большими для села размерами и обликом: ротонда, портики, колонны колокольни образуют систему устремляющихся ввысь вертикалей.
Храм действовал до 1936 года. С 2012 по 2014 года у него перекрыли крышу и купол.
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