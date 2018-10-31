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15:49, 31 октября 2018 855
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Рязанцам предложили присоединиться к уборке территории старинного храма в Старожиловском районе

Рязанцам предложили присоединиться к уборке территории старинного храма в Старожиловском районе

Рязанцам предложили присоединиться к уборке территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в Старожиловском районе. Акция состоится 5 ноября, ее участники наведут порядок около храма и на старинном кладбище.

Перед началом уборки, в 11:00, состоится молебен.

Желающим присоединиться к работам нужно сообщить об этом по адресу: hram-perevles@mail.ru или по телефону 34-28-89.

Храм Рождества Богородицы построили на месте деревянной церкви, первые сведения о которой относятся еще к 1628 году. Каменное здание, сохранившееся до наших дней, относится к 19 веку.

Внутри можно увидеть роспись и лепнину, фасад украшен каменными фризами и росписью. Рядом с колокольней находится небольшой одноэтажный дом — бывшее приходское училище.

В настоящее время в храме ведут восстановительные работы: приведены в порядок иконостас, кровля над купольной частью, старинные входные двери.

Уже сейчас здесь могут проходить службы, но территория нуждается в благоустройстве.

Фото Соборы.ру, yozik


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