Подозреваемый в убийстве курского школьника признал свою вину

В Курской области подозреваемый в убийстве семилетнего школьника признал свою вину. 39-летний мужчина живет в одном подъезде с семьей ребенка, передает РИА «
По данным следствия, житель Железногорска встретил мальчика в лифте, заманил в свою квартиру и, предположительно, «совершил насильственные действия сексуального характера». После этого мужчина убил школьника и
Подозреваемый ранее не был судим. Он живет один и работает машинистом насосных установок на местной фабрике.
Напомним, ребенок пропал 23 октября. После школы он зашел с одноклассником в магазин, купил сухарики и печенье. Дети поели и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел.
Школьника искали более трех тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.
Фото: