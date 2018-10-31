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14:21, 31 октября 2018 580
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Подозреваемый в убийстве курского школьника признал свою вину 1

Подозреваемый в убийстве курского школьника признал свою вину

В Курской области подозреваемый в убийстве семилетнего школьника признал свою вину. 39-летний мужчина живет в одном подъезде с семьей ребенка, передает РИА «Новости».

По данным следствия, житель Железногорска встретил мальчика в лифте, заманил в свою квартиру и, предположительно, «совершил насильственные действия сексуального характера». После этого мужчина убил школьника и спрятал его тело в лесопосадке за своей дачей в село Трояново (оно находится в 20 километрах от города).

Подозреваемый ранее не был судим. Он живет один и работает машинистом насосных установок на местной фабрике.

Напомним, ребенок пропал 23 октября. После школы он зашел с одноклассником в магазин, купил сухарики и печенье. Дети поели и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел.

Школьника искали более трех тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

Фото: Twitter СУ СКР


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