По проекту «Единой России» отремонтировали еще один сельский спортзал

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Екимовской средней школе сделали капремонт спортзала. Во вторник, 30 октября, в рамках тегиональной недели его
На ремонт выделили федеральные средства, а также средства из муниципального бюджета. В зале выровняли стены, установили баскетбольные кольца, обновили напольное покрытие, заменили электропроводку, оборудовали раздевалки и душевые. Кроме того, в школе заменили электропроводку и отремонтировали санитарные комнаты.
«В рамках проекта „Детский спорт“ отремонтировано более ста спортивных объектов, в том числе спортзалов в сельских школах и спортивных площадок, и мы обязательно продолжим нашу работу», — отметила Елена Митина.
После осмотра спортивного зала, учебных классов и столовой парламентарий встретилась с жителями сельского поселения.
Она рассказала присутствующим о национальном проекте «Образование», о результатах реализации на территории области таких проектов партии, как «Новая школа», «Городская среда», «Культура малых городов» и других.
«Реализация проектов будет продолжена. Средства уже заложены в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы, основными приоритетами которого являются выполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение развития пенсионной системы, поддержка инновационного и инвестиционного развития», — подчеркнула депутат.