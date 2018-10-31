Новый полис, штрафы за зимнюю резину и длинные выходные. Что изменится в жизни россиян с ноября

В предстоящем месяце в России приостановят выдачу новых полисов обязательного медицинского страхования. Также появится новый портал госзакупок, рассчитанный в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, столичные автомобилисты заплатят за отсутствие полиса ОСАГО или зимней резины. Об этом в своем обзоре новшеств пишут « Известия ».

Россиянам, которые хотят оформить полис обязательного медицинского страхования нового образца, нужно было успеть подать документы до 1 ноября. После этой даты временно приостановят их выдачу.

При этом старые полисы продолжат действовать, а сам процесс замены пройдет в плановом порядке. Отмечается, что процесс замены восстановят с января 2019 года.

С ноября этого года столичным автовладельцам, которые не оформили ОСАГО, придут штрафы. Еще в октябре стало известно о планах установки на дорогах специальных камер, способных «опознать» автомобиль без страховки.

Начать планируется с Москвы и области, позже такие камеры появятся и в других регионах. Таким образом, автостраховщиков планируют довести до 100% количество машин, у которых есть страховка. Сумма штрафа за отсутствие полиса составит около 800 рублей.

С 1 ноября заработает портал для осуществления госзакупок малого объема — на сумму до 400 тысяч рублей для муниципальных организаций, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций и до 100 тысяч рублей для медучреждений.

Решение о создании торгового агрегатора приняли еще в мае, с лета 2018 года платформа работала в тестовом режиме, но теперь ее использование для организаций, желающих разместить заказ в пределах указанных сумм, или, наоборот, подрядчиков, готовых работать в этих рамках, станет обязательным.

Помимо этого, в начале месяца россиян ждут длинные выходные. Как сообщил изданию Роструд, в этом году День народного единства отметят в воскресенье, 4 ноября, то есть нерабочими будут 3, 4 и 5 ноября — суббота, воскресенье и понедельник соответственно.

А для тех, кто готов отдыхать и дольше, — с конца ноября граждане России, приехавшие на Ямайку как туристы, могут остаться в стране 90 дней. Ранее срок пребывания ограничивался 60 днями, однако летом 2018 года его решено было продлить.