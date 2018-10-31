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14:17, 31 октября 2018 381
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На «ВКонтакте» подали в суд за сотрудничество с МВД

На «ВКонтакте» подали в суд за сотрудничество с МВД

На «ВКонтакте» подали в суд за сотрудничество с МВД. Первый иск из-за разглашения соцсетью личной информации пользователей подан в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

Иск подала сотрудница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, которая просит признать действия «ВКонтакте» незаконными.

30 января соцсеть по запросу замначальника центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии отправила личные данные, регистрацию IP-адресов и даты создания страниц администраторов страницы «Команда Навального. Уфа».

Отмечается, что суд пока не решил, принимать ли иск о возмещении морального вреда в размере ста тысяч рублей за разглашение личной информации к рассмотрению или нет.


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