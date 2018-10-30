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10:38, 30 октября 2018 589
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В Тульской области перевернулся автобус

В Тульской области перевернулся автобус

Во вторник, 30 октября, Тульской области перевернулся ПАЗ. Один человек погиб, еще двое, в том числе 11-летний ребенок, пострадали, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в деревне Ломовка водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

«В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы», — пояснили в полиции.

Обстоятельства ДТП выясняют.

Напомним. утрмо во вторник авария с микроавтобусом также произошла под Тверью. Как оказалось, водитель перевозил пассажиров незаконно.

Фото ГУ РФ МЧС по Тульской области


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