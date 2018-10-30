В Тульской области перевернулся автобус

Во вторник, 30 октября, Тульской области перевернулся ПАЗ. Один человек погиб, еще двое, в том числе 11-летний ребенок, пострадали, передает РИА «
По предварительным данным, в деревне Ломовка водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
«В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы», — пояснили в полиции.
Обстоятельства ДТП выясняют.
Напомним. утрмо во вторник авария с микроавтобусом также
Фото ГУ РФ МЧС по Тульской области