В Рязанской области от гриппа привили двадцать процентов населения

В Рязанской области привитость населения составила 21,8%, сообщили в региональном управлении
По данным еженедельного мониторинга, заболеваемость ОРВИ носит сезонный характер, эпидемический порог ниже по области на 21%, по Рязани на 10%.
В ведомстве сообщили, что большинство обратившихся в больницу (70%) — дети до 14 лет. Случаев гриппа не зарегистрировали.
Отмечается, что прививочная кампания против гриппа продолжается. Вакцина для иммунизации взрослого населения получена в полном объеме. В первой декаде ноября поставят оставшуюся партиию вакцины для детей.