Во вторник, 30 октября, в рязанском вузе эвакуировали около тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба РГУ имени Есенина.
Учебная эвакуация прошла во всех корпусах университета.
Отмечается, что в рамках мероприятия в вузе проверили работоспособность автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения в автоматическом и ручном режимах, реакцию работников на оповещение о ЧС.
«Проведенная учебная эвакуация показала в целом удовлетворительный уровень взаимодействия структурных подразделений вуза, эффективность и надежность установленных систем пожарной сигнализации, тревожного оповещения, эвакуации», — отметили в сообщении.
Также во время проверки выявили ряд недостатков, которые устранят в ближайшее время.