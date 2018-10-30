В Рязани почтили память жертв политических репрессий

Во вторник, 30 октября, на Немецком кладбище Рязани почтили память жертв политических репрессий. Об этом сообщил
На траурном митинге выступили замминистра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Иван Ушаков, замначальника управления культуры администрации Рязани Михаил Тихонский, зампред региональной организации «Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов-жертв политических репрессий» Тамара Попкова.
По различным данным, незаконным гонениям и преследованиям подверглись свыше 30 000 жителей Рязанской области. Отмечается, что в настоящее время в городе Рязани и области проживает около 400 граждан, относящихся к этой категории.
Память погибших репрессированных граждан почтили минутой молчания, после чего к памятному знаку были возложены венки и цветы.