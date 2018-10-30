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19:24, 30 октября 2018 1 094
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В Рязани почтили память жертв политических репрессий

В Рязани почтили память жертв политических репрессий

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 30 октября, на Немецком кладбище Рязани почтили память жертв политических репрессий. Об этом сообщил сайт мэрии.

На траурном митинге выступили замминистра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Иван Ушаков, замначальника управления культуры администрации Рязани Михаил Тихонский, зампред региональной организации «Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов-жертв политических репрессий» Тамара Попкова.

По различным данным, незаконным гонениям и преследованиям подверглись свыше 30 000 жителей Рязанской области. Отмечается, что в настоящее время в городе Рязани и области проживает около 400 граждан, относящихся к этой категории.

Память погибших репрессированных граждан почтили минутой молчания, после чего к памятному знаку были возложены венки и цветы.


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