В Москве арестовали подростка, пытавшегося зарезать бомжа

В Москве арестовали 17-летнего подростка, который пытался убить бомжа. Его 16-летнего сообщника разыскивают, сообщила
Установлено, что молодые люди познакомились в интернете и сошлись на отношении к бездомным, которых считали «низшим и ненужным слоем общества».
Поздно вечером 23 августа злоумышленники находились в парке на улице Пришвина, где и напали на человека, используя слезоточивый газ. Подростки несколько раз ударили мужчину ногами, а 16-летний подозреваемый не менее пяти раз ранил его ножом.
Прохожие вызвали «скорую», пострадавшего удалось спасти.
В отношении задержанного и скрывшегося подростков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают их причастность к другим тяжким преступлениям.