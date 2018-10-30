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22:33, 30 октября 2018 746
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В Москве арестовали подростка, пытавшегося зарезать бомжа 1

В Москве арестовали подростка, пытавшегося зарезать бомжа

В Москве арестовали 17-летнего подростка, который пытался убить бомжа. Его 16-летнего сообщника разыскивают, сообщила пресс-служба столичного СУ СКР.

Установлено, что молодые люди познакомились в интернете и сошлись на отношении к бездомным, которых считали «низшим и ненужным слоем общества».

Поздно вечером 23 августа злоумышленники находились в парке на улице Пришвина, где и напали на человека, используя слезоточивый газ. Подростки несколько раз ударили мужчину ногами, а 16-летний подозреваемый не менее пяти раз ранил его ножом.

Прохожие вызвали «скорую», пострадавшего удалось спасти.

В отношении задержанного и скрывшегося подростков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают их причастность к другим тяжким преступлениям.


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