В Курской области нашли тело пропавшего семилетнего мальчика. Об этом сообщил
Школьник пропал в Железногорске 23 октября. Позднее его тело нашли в 20 километрах от места исчезновения, в лесопосадке села Трояново.
По версии следствия, днем 23 октября около 15:00 39-летний мужчина встретил своего семилетнего соседа в лифте. Обманом он заманил мальчика в свою квартиру, где, как предполагает следствие, «совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера».
После этого подозреваемый ударил ножом ребенка в область головы. После этого он положил тело погибшего в большую спортивную сумку и вывез в Трояново, где за территорией своего дачного участка спрятал его, закидав ветками, листьями и травой.
Следователи осмотрели место захоронения тела мальчика, в настоящее время они осматривают место происшествия и допрашивают задержанного подозреваемого.
«В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза подозреваемому для установления его склонности к педофилии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
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