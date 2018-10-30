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18:18, 30 октября 2018 305
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В Кораблинском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшая. Фото

В Кораблинском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшая. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В Кораблинском районе столкнулись три автомобиля. Об этом пишет издательство «Пресса».

Авария произошла во вторник, 20 октября, на автодороге «Рязань — Ряжск», между селом Приянками и поворотом на Кипчаково.

Отмечается, что виновником аварии стал водитель Kia, который ехал со стороны Ряжска. Машина была на летней резине, что увеличило тормозной путь: она ударила «пятерку», которая ехала впереди. Машину развернуло и выбросило на «встречку», под удар «семерки» .

В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21053. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.


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