В Кораблинском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшая. Фото

В Кораблинском районе столкнулись три автомобиля. Об этом пишет издательство «
Авария произошла во вторник, 20 октября, на автодороге «Рязань — Ряжск», между селом Приянками и поворотом на Кипчаково.
Отмечается, что виновником аварии стал водитель Kia, который ехал со стороны Ряжска. Машина была на летней резине, что увеличило тормозной путь: она ударила «пятерку», которая ехала впереди. Машину развернуло и выбросило на «встречку», под удар «семерки» .
В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21053. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.