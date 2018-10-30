Во вторник, 30 октября, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов
Карабасов отметил, что автопарк полностью переоборудовали для уборки снега еще до октября.
«В прошлом году городской автопарк пополнился 15 единицами новой спецтехники, в этом году также планируется приобрести 15 новых машин», — добавил он.
Зимой улицы города будут убирать 130 единиц самосвалов, подметальных уборочных машин, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, тракторов малой механизации, пескоразбрасывателей и снегопогрузочных машин.