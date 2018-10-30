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12:01, 30 октября 2018 808
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Спецтехника полностью готова к зиме — Карабасов

Спецтехника полностью готова к зиме — Карабасов

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 30 октября, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел снегоуборочные машины. Об этом сообщил сайт мэрии.

Карабасов отметил, что автопарк полностью переоборудовали для уборки снега еще до октября.

«В прошлом году городской автопарк пополнился 15 единицами новой спецтехники, в этом году также планируется приобрести 15 новых машин», — добавил он.

Зимой улицы города будут убирать 130 единиц самосвалов, подметальных уборочных машин, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, тракторов малой механизации, пескоразбрасывателей и снегопогрузочных машин.


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