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17:53, 30 октября 2018 260
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Рязанца осудили за разбойное нападение на подростка

Рязанца осудили за разбойное нападение на подростка

Рязанца осудили за разбойное нападение на подростка. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2018 года подсудимый со своей знакомой предложил нескольким подросткам посмотреть на его автомобиль.

Увидев у одного из них сотовый телефон, злоумышленник решил его похитить, применив нож-зажигалку.

Мужчина подошел к ребенку на близкое расстояние и напал на него, угрожая насилием, опасным для жизни, подкрепляя свои угрозы демонстрацией ножа-зажигалки.

Таким образом он выхватил из рук пострадавшего мобильный телефон и скрылся.

Суд признал рязанца виновным и назначил два года колонии.


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