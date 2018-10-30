Рязанца осудили за разбойное нападение на подростка. Об этом сообщил
Установлено, что в мае 2018 года подсудимый со своей знакомой предложил нескольким подросткам посмотреть на его автомобиль.
Увидев у одного из них сотовый телефон, злоумышленник решил его похитить, применив нож-зажигалку.
Мужчина подошел к ребенку на близкое расстояние и напал на него, угрожая насилием, опасным для жизни, подкрепляя свои угрозы демонстрацией ножа-зажигалки.
Таким образом он выхватил из рук пострадавшего мобильный телефон и скрылся.
Суд признал рязанца виновным и назначил два года колонии.