Пропавшего в Рязанской области 34-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 34-летнего Николая Райкова нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».
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Напомним, 19 октября мужчина
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Пропавшего в Рязанской области 34-летнего Николая Райкова нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, 19 октября мужчина
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.