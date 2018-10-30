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9:32, 30 октября 2018 838
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Пропавшего в Рязанской области 34-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 34-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 34-летнего Николая Райкова нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, 19 октября мужчина выехал с работы и пропал.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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