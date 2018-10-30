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16:38, 30 октября 2018 1 823
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После керченской трагедии более 30 рязанских школ проверили на безопасность

После керченской трагедии более 30 рязанских школ проверили на безопасность

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

После керченской трагедии более 30 рязанских школ проверили на безопасность. Об этом во вторник, 30 октября, сообщил сайт регионального правительства.

Среди проверяющих были чиновники. Специалисты оценили уровень безопасности в школах как «достаточно высокий». Замечания касаются в основном, профессиональной подготовки охранников и совершенствования системы видеонаблюдения. У одного из лицеев нет ограждения.

Отмечается, что что при подготовке школ к 1 сентября уже проводилась подобная проверка.


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