После керченской трагедии более 30 рязанских школ проверили на безопасность

После
Среди проверяющих были
Отмечается, что что при подготовке школ к 1 сентября уже проводилась
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
После
Среди проверяющих были
Отмечается, что что при подготовке школ к 1 сентября уже проводилась
© RZN.info
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Редакция RZN.info решила оценить, как удалось реализовать проект изменения главной площади города.