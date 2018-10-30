Попавший в ДТП под Тверью водитель микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно. Кроме того, у него более 60 штрафов, передает РИА «
Утром во вторник, 30 октября, на 195-м километре в Зубцовском районе у деревни Старое пассажирский микроавтобус
«По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории „В“. В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров», — рассказали в полиции.
Водитель искал пассажиров через интернет. Он посадил их у метро «Аннино» в Москве.
Отмечается, что микроавтобус стоял на учебе в Брянске.