Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:23, 30 октября 2018 523
 0    0

Попавший в ДТП под Тверью водитель микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно

Попавший в ДТП под Тверью водитель микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно

Фото: Pixabay.com

Попавший в ДТП под Тверью водитель микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно. Кроме того, у него более 60 штрафов, передает РИА «Новости».

Утром во вторник, 30 октября, на 195-м километре в Зубцовском районе у деревни Старое пассажирский микроавтобус улетел в кювет из-за гололедицы. Травмы получили 13 человек. Большинство из них — граждане Молдовы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории „В“. В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров», — рассказали в полиции.

Водитель искал пассажиров через интернет. Он посадил их у метро «Аннино» в Москве.

Отмечается, что микроавтобус стоял на учебе в Брянске.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:38, 30 октября 2018
В Тульской области перевернулся автобус
10:23, 30 октября 2018
Попавший в ДТП под Тверью водитель микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно
10:06, 30 октября 2018
Появились фото с места ДТП на улице Мервинской, где сбили подростка
9:38, 30 октября 2018
Ночью в Спасском районе сгорел жилой дом
8:44, 30 октября 2018
Под Тверью в аварии с микроавтобусом пострадали 13 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 28 465
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 24 947
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 612
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 190
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 531
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Форум