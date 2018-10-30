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15:36, 30 октября 2018 231
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Ночью 21 машина посыпала рязанские трассы солью и песком

Ночью 21 машина посыпала рязанские трассы солью и песком

В ночь на вторник, 20 октября, трассы Рязанской области посыпала солью и песком 21 машина спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе «Упрдор Москва-Волгоград».

Дорожники использовали более 200 тонн противогололедной смеси.

«Дорожные службы в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по подведомственной сети федеральных трасс», — отметили в пресс-службе.

По данным метеоспутниковых систем, ночью ожидаются заморозки. Количество техники будет зависеть от обстановки на дорогах.


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