Ночью 21 машина посыпала рязанские трассы солью и песком

В ночь на вторник, 20 октября, трассы Рязанской области посыпала солью и песком 21 машина спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе «Упрдор Москва-Волгоград».
Дорожники использовали более 200 тонн противогололедной смеси.
«Дорожные службы в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по подведомственной сети федеральных трасс», — отметили в пресс-службе.
По данным метеоспутниковых систем, ночью ожидаются заморозки. Количество техники будет зависеть от обстановки на дорогах.