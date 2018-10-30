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14:36, 30 октября 2018 849
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На площади Ленина столкнулись ВАЗ и «Ниссан». Видео 1

На площади Ленина столкнулись ВАЗ и «Ниссан». Видео

На площади Ленина столкнулись ВАЗ и Nissan. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло во вторник, 30 октября.

На видео видно, что ВАЗ пытался проехать перекресток на «красный».

Официальной информации об аварии пока нет.


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Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

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