На окраинах Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

На окраинах Рязани три дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
31 октября из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Дягилевская, дома с 32 по 64;
- улица Центральная, дома с 1 по 64;
- 1-й Дягилевский проезд;
- 2-й Дягилевский проезд;
- 3-й Дягилевский проезд;
- 4-й Дягилевский проезд;
- 5-й Дягилевский проезд;
- 3-й Центральный проезд;
- 4-й Центральный проезд.
1 ноября с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
- 1-й проезд Коняева;
- 2-й проезд Коняева;
- 3-й проезд Коняева;
- 4-й проезд Коняева;
- 5-й проезд Коняева;
- улица Центральная, дома с 1 по 22;
- улица 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;
- улица 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;
- улица Коняева, дома с 1 по 59;
- улица Московское шоссе, дома 83, 85.
2 ноября с 9:30 до 14:30 по следующим адресам:
- улица Ясеневая, дома 8, 9, 10, 12;
- улица Урожайная, дома с 21 по 45;
- улица Аллейная, дома 1, 1-а, 7, 7-а, 9, 11, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 64;
- 1-й Аллейный проезд;
- 2-й Аллейный проезд;
- 3-й Аллейный проезд;
- 4-й Аллейный проезд;
- 5-й Аллейный проезд;
- 6-й Аллейный проезд;
- 7-й Аллейный проезд.