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11:46, 30 октября 2018 327
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На окраинах Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

На окраинах Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

На окраинах Рязани три дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

31 октября из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Дягилевская, дома с 32 по 64;
  • улица Центральная, дома с 1 по 64;
  • 1-й Дягилевский проезд;
  • 2-й Дягилевский проезд;
  • 3-й Дягилевский проезд;
  • 4-й Дягилевский проезд;
  • 5-й Дягилевский проезд;
  • 3-й Центральный проезд;
  • 4-й Центральный проезд.

1 ноября с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • 1-й проезд Коняева;
  • 2-й проезд Коняева;
  • 3-й проезд Коняева;
  • 4-й проезд Коняева;
  • 5-й проезд Коняева;
  • улица Центральная, дома с 1 по 22;
  • улица 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;
  • улица 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;
  • улица Коняева, дома с 1 по 59;
  • улица Московское шоссе, дома 83, 85.

2 ноября с 9:30 до 14:30 по следующим адресам:

  • улица Ясеневая, дома 8, 9, 10, 12;
  • улица Урожайная, дома с 21 по 45;
  • улица Аллейная, дома 1, 1-а, 7, 7-а, 9, 11, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 64;
  • 1-й Аллейный проезд;
  • 2-й Аллейный проезд;
  • 3-й Аллейный проезд;
  • 4-й Аллейный проезд;
  • 5-й Аллейный проезд;
  • 6-й Аллейный проезд;
  • 7-й Аллейный проезд.

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Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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