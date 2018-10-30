К берегам Геленджика после наводнения приплыли сотни бутылок пива. Видео

Рыбаки из Геленджика нашли сотни бутылок пива и газировки, которые прибило волнами к берегу. Видео добычи они разместили в социальной сети, передает «
На кадрах видно, что мужчины достают из лодки огромное количество бутылок. Они предположили, что «подарки» приплыли в бухту из Сочи во время недавнего наводнения.
Напомним, в Краснодарском крае из-за сильных дождей
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