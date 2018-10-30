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8:26, 30 октября 2018 279
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Цены на бензин предложили повысить на пять рублей — СМИ

Цены на бензин предложили повысить на пять рублей — СМИ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Нефтяники на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака предложили со следующего года повысить цены на бензин на пять рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

Представители нефтяных компаний оценили убытки от фиксирования цены бензина на уровне 30 мая в четыре-пять рублей за литр топлива.

Напомним, цены на топливо резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — дороже 43 рублей. В этой ситуации правительство договорилось с нефтекомпаниями о временной фиксации цены на уровне 30 мая.

В понедельник, 29 октября, Дмитрий Медведев дал Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин. Премьер-министр введет запретительные экспортные пошлины, если после переговоров не будет соглашения по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Ранее Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина из-за увеличения акциза.

В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо.


© RZN.info

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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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