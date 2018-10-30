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14:41, 30 октября 2018 661

«Билайн» принял на работу первого робота

«Билайн» принял на работу первого робота

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках проекта по роботизации процессов (robotic process automation, RPA) впервые трудоустроил робота.

В обязанности нового сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций.

Робот проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.

Подробнее об этом читайте в разделе «Бизнес-новости».

Фото: ProTarif.info


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1 неделя назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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