«Билайн» принял на работу первого робота

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках проекта по роботизации процессов (robotic process automation, RPA) впервые трудоустроил робота.
В обязанности нового сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций.
Робот проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.
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Фото: ProTarif.info