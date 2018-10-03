В Рязанском районе открылось новое пожарное депо

В Рязанском районе, недалеко от станции «Стенькино-2», открылось пожарное депо №5. На торжественном мероприятии в среду, 3 октября, присутствовал губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона, в новой части есть все, что необходимо для «эффективного несения службы». Он осмотрел помещения для отдыха личного состава, раздевалки, гаражные боксы, побывал в учебных классах, актовом зале, а также оценил спортплощадку.
«Это современное и комфортное сооружение, очень удобное для людей, которые будут тут работать. Хорошо бы видеть все наши пожарные депо такими, как это. Здесь приятно и удобно нести службу, а также есть вся инфраструктура для полноценного и качественного отдыха», — отметил глава региона.
Позже он поздравил и наградил отличившихся спасателей знаком «За усердие».
Помимо губернатора присутствующих поздравил глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов и гендиректор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин.
Филиппов обратил внимание на новое современное оборудование, специально приобретенное для депо. «Здесь установлены автоматические двери, которыми может управлять диспетчер во время приема вызова, имеется оборудование для прогрева автомобилей, чтобы они могли без проблем выехать в любую секунду», — подчеркнул он.
Юрий Левин вручил паспорт-формуляр от нового КамАЗа начальнику отряда Олегу Шебатину.
В конце церемонии настоятель Николо-Царского храма протоиерей Игорь отслужил молебен, окропил святой водой пожарных и технику, а также подарил икону Божьей Матери «Неопалимая Купина».