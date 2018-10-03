В работе Instagram произошел сбой

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В среду, 3 октября, в работе соцсети Instagram произошел сбой. Сайт выдает ошибку «5xx Server Error».
В мобильном приложении пользователи не могут обновить ленту новостей и войти в личный аккаунт.
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.