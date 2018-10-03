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22:28, 3 октября 2018 207
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В Ленинградской области ищут убийц, подозреваемых в каннибализме

В Ленинградской области ищут убийц, подозреваемых в каннибализме

В Ленинградской области ищут убийц, подозреваемых в каннибализме. В среду, 3 октября, в селе Новинка нашли тело 21-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти, в том числе отчленением некоторых частей тела, передает «РИА Новости».

В квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме, были найдены куски покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого обнаружили в печи.

Отмечается, что речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.

На месте происшествия работает оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального СК, а также оперативников ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

«Подозреваемыми в причастности к совершению преступления являются мужчина и девочка, которых видели очевидцы в районе места убийства», — отметили в сообщении.

Фото сайта СУ СКР по Ленинградской области


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