В Ленинградской области ищут убийц, подозреваемых в каннибализме. В среду, 3 октября, в селе Новинка нашли тело 21-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти, в том числе отчленением некоторых частей тела, передает «
В квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме, были найдены куски покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого обнаружили в печи.
Отмечается, что речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.
На месте происшествия работает оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального СК, а также оперативников ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.
«Подозреваемыми в причастности к совершению преступления являются мужчина и девочка, которых видели очевидцы в районе места убийства», — отметили в сообщении.
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