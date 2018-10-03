Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:33, 3 октября 2018 1 139
 0    0

В день рождения Есенина в Болгарии откроется выставка из Константинова 1

В день рождения Есенина в Болгарии откроется выставка из Константинова

В день рождения Сергея Есенина, 3 октября, в Болгарии откроется выставка из Константинова, посвященная жизни и творчеству поэта. Экспозицию «Мой край, задумчивый и нежный…» разместят в Российском центре науки и культуры в Софии, сообщил сайт музея-заповедника.

Посетители увидят фотографии вещей из родительского дома Есенина — лампы с зеленым абажуром, самовара, полотенца, веретена, крынки. Здесь также представят репродукции живописных и графических работ из собрания музея, портреты известных художников Константинова и Якушевского, а также современные фотографии.

Фото с сайта музея-заповедника


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
9:33, 3 октября 2018
В день рождения Есенина в Болгарии откроется выставка из Константинова 1
21:33, 2 октября 2018
В Рязани откроется уникальная выставка о производстве сахара в XIX веке
11:37, 30 сентября 2018
Фестиваль «Рязанский хоровод» открыл один из старейших народных коллективов России
16:14, 28 сентября 2018
Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info
13:07, 28 сентября 2018
Рязанские творцы и их работы. RZN.info запустил новый тест
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 464
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 31 896
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 834
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 745
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 897
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 7
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум