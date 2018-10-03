В день рождения Есенина в Болгарии откроется выставка из Константинова

В день рождения Сергея Есенина, 3 октября, в Болгарии откроется выставка из Константинова, посвященная жизни и творчеству поэта. Экспозицию «Мой край, задумчивый и нежный…» разместят в Российском центре науки и культуры в Софии, сообщил
Посетители увидят фотографии вещей из родительского дома Есенина — лампы с зеленым абажуром, самовара, полотенца, веретена, крынки. Здесь также представят репродукции живописных и графических работ из собрания музея, портреты известных художников Константинова и Якушевского, а также современные фотографии.
Фото с сайта музея-заповедника