В четверг на улице Крупской отключат холодную воду

В четверг, 4 октября, на улице Крупской отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварии на водопроводе с 13:00 до 17:00 воды не будет в домах №8 корпус 1, 8 корпус 2, 10 корпус 1, 10 корпус 2 и 10-а (детсад №22).
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 4 октября, на улице Крупской отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварии на водопроводе с 13:00 до 17:00 воды не будет в домах №8 корпус 1, 8 корпус 2, 10 корпус 1, 10 корпус 2 и 10-а (детсад №22).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские путешественники поднялись на пик Скобелева в честь юбилея «белого генерала»
|
cледующая новость →Рядом с «Викторией плазой» появится паркинг
Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.