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15:40, 3 октября 2018 1 198
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В четверг на улице Крупской отключат холодную воду

В четверг на улице Крупской отключат холодную воду

В четверг, 4 октября, на улице Крупской отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за аварии на водопроводе с 13:00 до 17:00 воды не будет в домах №8 корпус 1, 8 корпус 2, 10 корпус 1, 10 корпус 2 и 10-а (детсад №22).


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