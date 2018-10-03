Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:53, 3 октября 2018 1 033

Столетие Рязанского приборного завода. Часть третья

Столетие Рязанского приборного завода. Часть третья

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.

В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Третья часть расскажет о периоде с 1941 по 1949 год.

Началась Великая Отечественная война, и завод №168 стал жить и работать по законам военного времени. Многие заводчане ушли на фронт. На их место встали женщины, подростки и старики.

Осенью 1941 года, когда немцы подступили к Москве, было предприятие решили эвакуировать на восток — в города Волжск (Марийская АССР) и Шумерля (Чувашская АССР). В Рязани остался филиал завода.

В мае 1942 года на базе филиала завода №168 в Рязани создали самостоятельный планерный завод №463. Предприятие серийно освоило выпуск десантных планеров Г-11 конструкции Грибовского. Эти бесшумные летательные аппараты использовали для переброски десантников в тыл врага и доставки грузов партизанам.

В годы войны завод также выпускал подвесные кабины к самолетам Р-5 и У-2 (По-2) и авиалыжи.

За вклад в приближение победы более тысячи работников предприятия наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны многие цеха завода реконструировали, устранив диспропорции между деревообрабатывающим и металлообрабатывающим оборудованием.

Коллектив предприятия пополнился бывшими фронтовиками и молодыми выпускниками профильных учебных заведений.

В конце 1940-х годов основным изделием предприятия стали самолеты По-2А для сельскохозяйственных работ. Всего выпустили более 500 таких машин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
20:01, 3 октября 2018
Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 2
19:06, 3 октября 2018
Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году
18:54, 3 октября 2018
В Рязани осудили двух цыганок, которые грабили пенсионеров
17:56, 3 октября 2018
Директор двух рязанских предприятий задолжала своим работникам почти миллион рублей зарплаты 1
17:35, 3 октября 2018
Средняя цена на рязанский бензин упала ниже 42 рублей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 546
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 32 265
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
8:29, 27 сентября 2018 20 894
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
9:42, 22 сентября 2018 20 877
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
15:53, 29 сентября 2018 19 040
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум