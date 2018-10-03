Столетие Рязанского приборного завода. Часть третья

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.
В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Третья часть расскажет о периоде с 1941 по 1949 год.
Началась Великая Отечественная война, и завод №168 стал жить и работать по законам военного времени. Многие заводчане ушли на фронт. На их место встали женщины, подростки и старики.
Осенью 1941 года, когда немцы подступили к Москве, было предприятие решили эвакуировать на восток — в города Волжск (Марийская АССР) и Шумерля (Чувашская АССР). В Рязани остался филиал завода.
В мае 1942 года на базе филиала завода №168 в Рязани создали самостоятельный планерный завод №463. Предприятие серийно освоило выпуск десантных планеров Г-11 конструкции Грибовского. Эти бесшумные летательные аппараты использовали для переброски десантников в тыл врага и доставки грузов партизанам.
В годы войны завод также выпускал подвесные кабины к самолетам Р-5 и У-2 (По-2) и авиалыжи.
За вклад в приближение победы более тысячи работников предприятия наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны многие цеха завода реконструировали, устранив диспропорции между деревообрабатывающим и металлообрабатывающим оборудованием.
Коллектив предприятия пополнился бывшими фронтовиками и молодыми выпускниками профильных учебных заведений.
В конце 1940-х годов основным изделием предприятия стали самолеты По-2А для сельскохозяйственных работ. Всего выпустили более 500 таких машин.