Любимов поздравил лучших учителей области

В среду, 3 октября, губернатор Николай Любимов поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил региональные награды.
«Ваш труд один из самых важных и благородных. От профессиональных качеств педагога зависит судьба молодых людей завтрашнего поколения и будущее всего региона», — заявил Любимов.
По его словам, сейчас учителя должны быть не только грамотным и владеть новыми методиками обучения, но и научить молодежь самостоятельно мыслить и принимать решения.
Он отметил, что регион будет поддерживать учителей в реализации творческих задумок и инновационных проектах, а также создавать комфортные условия для труда и жизни.
Любимов поблагодарил педагогов за труд, энтузиазм и любовь к детям, и пожелал им терпения и больше благодарностей от учеников.
В ответ учителя подарили Любимову тетрадь по есениноведению.