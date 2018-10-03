Курсанты академии ФСИН навели порядок на территории рязанской школы-интерната

Курсанты рязанской академии ФСИН навели порядок на территории школы-интерната «Вера».
Участники педагогического отряда экономического факультета вымыли окна, очистили дорожки и обработали садовые клумбы и грядки.
Курсанты рассказали, что помогают воспитанникам интерната в течение всего года — белят деревья и высаживают грядки, летом собирают урожай, а осенью убирают сухие листья и обрабатывают почву.
«Нам приятно сделать что-то полезное для этих детей. Ребята с удовольствием берут с нас пример, советуются и дают новые идеи для творчества. Так рождаются новые совместные мероприятия — тематические уроки и соревнования, познавательные беседы и занятия по интересам», — отметили члены педотряда.