Карабасов поручил внести строительство дороги в Кальном в план на 2019 год

В среду, 3 октября, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Он рассмотрел пять обращений по организации парковки, благоустройству дворов, строительству и ремонту дорог, жилищно-коммунальному хозяйству.
По всем вопросам Карабасов дал поручения соответствующим структурным подразделениям.
В частности, один из рязанцев рассказал, что к дому №44 по улице Кальной нет удобного подъезда, и попросил построить дорогу от улицы Быстрецкой.
Руководитель администрации поручил внести строительство этой дороги в план на 2019 год.