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12:55, 3 октября 2018 2 247
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Карабасов поручил внести строительство дороги в Кальном в план на 2019 год 1

Карабасов поручил внести строительство дороги в Кальном в план на 2019 год

В среду, 3 октября, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Он рассмотрел пять обращений по организации парковки, благоустройству дворов, строительству и ремонту дорог, жилищно-коммунальному хозяйству.

По всем вопросам Карабасов дал поручения соответствующим структурным подразделениям.

В частности, один из рязанцев рассказал, что к дому №44 по улице Кальной нет удобного подъезда, и попросил построить дорогу от улицы Быстрецкой.

Руководитель администрации поручил внести строительство этой дороги в план на 2019 год.


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