Годовая инфляция в Рязанской области выросла до 4,1%

В августе годовая инфляция в Рязанской области достигла отметки 4,1%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
За месяц показатель вырос на 1,1%, он продолжает превышать общероссийский показатель (3,1%).
Наибольший вклад в уровень инфляции внесли услуги, подорожавшие на 6%, в частности, зарубежный туризм.
Также на 4,9% выросли цены на непродовольственные товары: ускорился рост стоимости автомобилей, чистящих и моющих средств. При этом подешевели персональные компьютеры и средства связи, а также снизились цены на моторное топливо.
Инфляция в группе продовольственных товаров составила 2,4%.