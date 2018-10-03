Федеральный банк аккредитовал рязанского застройщика

АО «
В настоящее время он представлен в 31 регионе в Центральном, Южном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
«Северная компания» — первый рязанский застройщик, аккредитованный «ВБРР».
«Аккредитованный застройщик — надежный партнер для участников рынка. Прежде чем согласиться аккредитовать строительную организацию, банки проводят тщательный контроль всех сфер ее деятельности», — рассказали в пресс-службе компании.
«ВБРР» аккредитовал первый объект компании — «
«Северная компания», застройщик, входящий в топ-100 всероссийского рейтинга по объему строящегося жилья, предлагает рязанцам квартиры в
Строящиеся объекты компании уже аккредитованы в крупнейших банках страны.
Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в