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10:58, 3 октября 2018 1 402

Федеральный банк аккредитовал рязанского застройщика 1

Федеральный банк аккредитовал рязанского застройщика

АО «Всероссийский банк развития регионов», который занимает 16-е место по объемам активов, аккредитовал рязанского застройщика ООО «Северная компания». Банк основан в 1996 году и принадлежит «Роснефти» и ее дочерним компаниям.

В настоящее время он представлен в 31 регионе в Центральном, Южном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Северная компания» — первый рязанский застройщик, аккредитованный «ВБРР».

«Аккредитованный застройщик — надежный партнер для участников рынка. Прежде чем согласиться аккредитовать строительную организацию, банки проводят тщательный контроль всех сфер ее деятельности», — рассказали в пресс-службе компании.

«ВБРР» аккредитовал первый объект компании — «Северный-3» — кирпичный дом с индивидуальным отоплением в ЖК «Северный», расположенном в Олимпийском городке. На территории ЖК планируется строительство детского сада, уже выделен участок и разработан проект.

«Северная компания», застройщик, входящий в топ-100 всероссийского рейтинга по объему строящегося жилья, предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и новом строящемся ЖК «Академик» на улице Островского.

Строящиеся объекты компании уже аккредитованы в крупнейших банках страны.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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